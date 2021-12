Jovanotti, i teneri auguri di compleanno alla figlia Teresa

Ventun'anni di libertà e una carrelata di foto per celebrarla. Jovanotti, in arte Lorenzo Cherubini, festeggia così il compleanno della figlia Teresa, che oggi, 13 dicembre, soffia sulle sue prime 21 candeline. La ragazza, nata nel 1998 dall'amore tra il cantautore e Francesca Valiani, è comparsa in un serie di scatti condivisi dai genitori, che alla loro "bambina" hanno voluto dedicare un pensiero speciale nel giorno della sua festa.

La dedica di Jovanotti

«Buon compleanno Teresa, la mia ragazza libera!» ha scritto Jovanotti, aggiungendo un cuore a corredo della foto amarcord con la figlia, scattata al mare quando era appena una bambina. «Tanti auguri mia Teresa, grande divoratrice di vita e di gelati!», ha commentato dal suo profilo social la madre Francesca, che nelle sue storie ha poi condiviso anche un tenero scatto con la figlia e il marito.

La malattia della figlia Teresa

Per la famiglia Cherubini questo compleanno sembrava non dover arrivare mai, specialmente dopo l'inaspettata diagnosi di tumore della figlia Teresa, che nel 2020 ha scoperto di avere il linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico che l'ha obbligata a sottoporsi a pesanti cure prima della completa guarigione. «Dopo mesi di ansie e paure, la storia è finita e posso raccontarla, perché da ieri, 12 gennaio 2021, sono ufficialmente guarita», aveva scritto Teresa sulla sua pagina Instagram.

«Teresa si era accorta di avere un linfonodo che le faceva male. È iniziata un'avventura che è durata dall’estate scorsa per sei mesi difficili che si sono conclusi bene. Ora la malattia è scomparsa e mia figlia ha ripreso la sua scuola», ha racconato il cantautore, che ha trovato la forza di parlare della malattia della figlia solo dopo molti mesi. «Per un genitore è una prova crudele, ma se ancora una volta la fortuna ti è amica e ti regala una figlia come Teresa non puoi che uscirne riempito invece che svuotato. Lei è stata la roccia alla quale io e Lorenzo ci siamo aggrappati, non il contrario», aveva commentato la madre.

Oggi che per fortuna la malattia è un ricordo lontano, Teresa può immaginare con serenità il suo futuro, mentre porta avanti il lavoro di illustratrice e fumettista. Anche per lei il mondo è tornato a essere a colori.

