John Legend, sul braccio il tattoo con il disegno della figlia

Il disegno della figlia per sempre sulla pelle. Un po' per gioco e un po' sfida, John Legend ha mantenuto la promessa e si è fatto tatuare un piccolo bouquet di fiori sul braccio. Non si tratta di un disegno qualsiasi, ma di un'opera della piccola Luna Simone, la primogenita del cantante e della moglie Chrissy Teigen, che dopo una sessione di disegni a mano libera sul corpo di papà e mamma si è vista promettere dai genitori che due delle sue opere sarebbero diventate permanenti.

«Luna stava disegnando su di noi una notte – ha raccontato la Teigen ospite a The Ellen Show –. A un certo punto ha detto: 'Adoro questo. Questa è la migliore farfalla che abbia mai disegnato' e io ho pensato: 'Sono d'accordo'». «Poi ha disegnato un bellissimo bouquet di fiori sul braccio di John, e lui ha detto, 'Tatuerò il mio, se tatui il tuo', e io ho pensato, 'Beh, non voglio dirlo, ma il tuo sembra molto meglio del mio' – ha aggiunto Teigen –. Ma sosteniamo le arti nella nostra famiglia, quindi...». Alla fine quello che doveva essere un gioco si è trasformato in una piccola scommessa, accettata e vinta da entrambi i genitori che hanno voluto farsi tatuare i disegni della bimba.

Sempre a proposito di tatuaggi delle star, pochi giorni fa Nick Cannon ha fatto parlare di sé per il commuovente omaggio che ha voluto tributare al figlioletto morto a cinque mesi per un tumore. In quel caso il comico ha deciso di farsi tatuare sul fianco il profilo del piccolo, raffigurato come un angelo, per averlo sempre accanto a sé.

