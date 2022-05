C'è grande attesa per il verdetto della giuria che a giorni dovrà esprimersi nella causa Johnny Depp-Amber Heard. Ma l'attore non ha intenzione di farsi sopraffare dall'ansia e così, un po' a sorpresa, salta sul primo volo, direzione Inghilterra, per partecipare a un concerto.

Watch Jeff Beck and Johnny Depp’s new music video for “Isolation” on YouTube now! https://t.co/hUzNWwQ0FQ pic.twitter.com/PAA17vzcSo — Jeff Beck (@jeffbeckmusic) May 12, 2020

Johnny Depp sul palco a sorpresa con Jeff Beck: il divo incanta il pubblico con la sua performance

Ieri sera la star di "Pirati dei Caraibi" ha raggiunto il suo amico Jeff Beck per esibirsi con lui sul palco dello Sheffield City Hall. Johnny Depp è apparso in gran forma mentre intonava alla chitarra alcune cover, compresa "Isolation", tratta dal brano di John Lennon del 1979 e registrata insieme a Beck nel 2020.

I due artisti hanno anche suonato insieme altre due cover: "What’s Going On" di Marvin Gaye e "Little Wing" di Jimi Hendrix per la gioia del pubblico, che non si aspettava di trovarsi sul palco l'attore. I video della sua apparizione con Beck stanno spopolando sul web, dove Johnny Depp vanta un consenso enorme.

Tra i mille talenti di Depp, oltre alla recitazione, ci sono anche il disegno e la musica. Il divo infatti è un apprezzato chitarrista, membro della band Hollywood Vampires in cui suona con Alice Cooper e Joe Perry.

