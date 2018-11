Venerdì 2 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ha fatto il suo esordio su Rete 4 con nuova trasmissione #CR4 La repubblica delle donne, e nella sua prima puntata ha ospitato tra gli altri, voce storica della canzone italiana e della televisione. Una trasmissione, quella di Chiambretti dedicata alle donne e all’universo femminile.Iva, già ospite di Domenica Live domenica scorsa, come sempre non si è fatta sfuggire l’occasione di far parlare di sé, soprattutto quando ha rivelato di aver perso la verginità in età molto avanzata. «Sono arrivata vergine a 26 anni perché mia mamma ci metteva paura», ha detto.La Zanicchi ha poi parlato di amore e tradimenti, e confessa di aver tradito in passato. Chiambretti la ‘rimprovera’, dicendo che «chi ama non tradisce» (come cantava), ma Iva reagisce: «Ho una grandissima stima di Mina, ma lei ne ha avuti tanti, ci ha dato tanto...». E infine un appello di Chiambretti a Claudio Baglioni, direttore artistico di Sanremo, in vista del Festival: «Quest’anno Zingara compie 50 anni, questa donna dovrebbe essere omaggiata».