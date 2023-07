Harry Styles saluta in perfetto italiano, fan impazziti a Campovolo: «È speciale concludere il mio tour qui»

di Redazione Web

Harry Styles ha chiuso l'ultimo concerto del Love On Tour alla RCF Arena di Reggio Emilia. E lo ha fatto in un modo speciale: parlando ai suoi fan in italiano perfetto sul palco. «Sono così felice di essere qui stasera. Amo questo posto e la sua gente con tutto il mio cuore», sono queste alcune delle frasi che Harry Styles ha pronunciato sul palco a Campovolo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio qual è stato il discorso del cantante prima dell'inizio dello spettacolo.

Harry Styles il discorso in italiano

«Buonasera Reggio Emilia, benvenuti allo spettacolo finale, il mio nome è Harry ed è un incredibile piacere suonare qui stasera, è l'ultima data del tour.

Poi, ha concluso: «Sono molto stanco ma felice. Io voglio che vi divertiate il più possibile come se fosse l'ultima volta. Tante belle cose. Siete pronti?».

