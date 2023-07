Harry Styles a Campovolo, fan accampata da una settimana scopre di avere il biglietto falso: «Non posso entrare». Poi, la sorpresa

di Redazione web

«Welcome to the final show» canterà Harry Styles questa sera, 22 luglio, all'arena di Campovolo, a Reggio Emilia e non è mai stato così vero: stasera ci sarà l'ultimo show del lunghissimo "Love on Tour" che l'ha portato in giro per il mondo dal 2021 e Harry ha scelto proprio l'Italia per chiudere in bellezza questo viaggio che ha regalato così tanta felicità ai fan e all'artista.

Le fan più accanite hanno deciso di accamparsi da qualche giorno per poter essere sicure di potersi accaparrare i posti migliori nelle varie aree di cui hanno preso il biglietto. Chi è stato a qualche concerto a Campovolo lo sa: non ci sono posti a sedere ed è tutto "parterre", quindi bisogna correre e sperare di essere fortunati per poter raggiungere il posto migliore, da cui poter vedere il proprio cantante preferito.

Nelle ultime settimane la vicenda delle fan nelle tende di fronte ai cancelli una settimana prima del concerto ha fatto indignare e divertire molto i social, gli utenti di Twitter in particolare, che hanno dato inizio ad una serie di meme divertenti sui presunti appelli e sulle notti passate nelle tende. Una delle ragazze che hanno deciso di accamparsi è Fernanda, o meglio, Fernanda Number Six, come è stata ribattezzata in questi giorni. La ragazza viene dal Messico e ha deciso di aspettare la data del concerto di fronte ai cancelli di Campovolo, ma oggi, giorno dell'apertura, qualcosa è andato storto...

my ticket did not pass anymore fernanda number six my friends — Fer On Tour ✨ (@ferdaviila) July 22, 2023

Fernanda, la fan di Harry Styles che viene dal Messico e ha deciso di accamparsi fuori dai cancelli di Campovolo, ha ricevuto una bruttissima sorpresa questa mattina quando, dopo aver mostrato il proprio biglietto agli addetti alla sicurrezza e ai controllori, non l'hanno fatta passare perché il biglietto del "Love on tour" era falso.

La ragazza ha immediatamente aggiornato i suoi follower e gli altri fan di Harry dell'accaduto e loro non si sono tirati indietro, anzi. Alcuni fan hanno deciso di avviare una colletta per poterle comprare un nuovo biglietto con cui entrare a Campovolo: «Ti meriti di essere al concerto, hai fatto un lungo viaggio».

Un gesto inaspettato, ma molto solidale che dimostra la generosità e l'unione tra le fan.

Fernanda Number Six ha ringraziato tutti della disponibilità, ancora incredula della situazione e del biglietto falso.

La sorpresa

Poco fa, la giovane Fernanda ha twittato con una foto dove immortala il proprio polso con al braccio il braccialetto del concerto, segno che per fortuna gli addetti alla sicurezza l'hanno fatta entrare.

Alcune fan, le più maliziose, hanno subito pensato che si potesse trattare di una bugia detta per far aumentare l'attenzione già catalizzata su di lei, ma altre hanno subito smentito perché «Non si scherza su queste cose».

Tutto bene quel che finisce bene, le fan italiane che sono rimaste a casa, nonostante i 100mila biglietti (sono andati sold out in pochissimo tempo), possono solo augurare un buon concerto a tutti e tutte, soprattutto a Harry Styles che, dopo stasera, potrà finalmente riposare un po'.

