Harry Styles, biografia illustrata del grande ammaliatore

di Rita Vecchio

Una biografia illustrata, indipendente e non ufficiale. La scrittrice di origini irlandesi Carolyn McHugh delinea il ritratto di Harry Styles, il cantautore che sta mietendo successi e numeri di vendite in tutto il mondo. Affascinante e carismatico, musicista, attore, fashionista e filantropo, vincitore di 3 Grammy, Harry Styles, in questo libro pieno di fotografie, si racconta partendo dal successo a 16 anni con gli One Direction alla sua strada solista, accumulando, «divertendosi, un patrimonio di 63 milioni di sterline» e diventando il personaggio più applaudito degli ultimi anni. “È un bravo ragazzo”, “un autentico fenomeno”, “superstar della musica e multimilionario già prima dei 20 anni”. «Cantare è ciò che desidero e se chi è un grado di aiutarmi non crede che dovrei farlo, allora questo è un grosso ostacolo ai miei progetti».

Carolyn McHugh, Harry Styles. Adore you, EPC Editore, 108 p, 20 euro

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 06:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA