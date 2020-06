Global Goal: Unite for Our Future – The Concert in onda sabato su MTV. Tra le star Shakira, David Beckham e Coldplay

Shakira

Shakira

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo un concerto ma una manifestazione di unione globale, con l’obiettivo di porre l’attenzione mondiale sulle comunità emarginate, su coloro che vivono in condizioni di estrema povertà, discriminate per genere o etnia e che più di altre sono state condizionate dall’impatto devastante che ilha avuto sulla vita e sulle famiglie di tutto il mondo.è un evento speciale, organizzato da Global Citizen con il patrocinio della Commissione Europea e trasmesso sugli schermi di tutto il mondo. In Italia, ViacomCBS trasmetterà l’evento su MTV:(canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV) e dalle 2 di notte in streaming sull’account Facebook di MTV Italia e MTV Music Italia, domenica 28 giugno alle 8.50 di nuovo su MTV e alle 22.00 su MTV Music (canale 704 di Sky).La Campagna Global Goal: Unite for Our Future è stata lanciata a maggio con il patrocinio della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ed è supportata da Bloomberg Philanthropies, La Fondazione Bill & Melinda Gates e l’ente Wellcome Trust con l’obiettivo di raggiungere un grande risultato: capire insieme come affrontare l’impatto della pandemia sulle persone più vulnerabili e come ricostruire economie e comunità fondate su valori di giustizia e libertà.«Global Citizen sta cercando di portare un cambiamento importante in tutto il mondo, che sia fatto di giustizia per tutti e ovunque nel mondo, dove nessuno venga discriminato per origini o colore della pelle. Se dobbiamo debellare iluna volta per tutte, i leader dei paesi di tutto il mondo devono mettere in gioco miliardi di dollari per creare terapie e vaccini accessibili a tutti - ha detto Hugh Evans cofondatore e CEO di Global Citizen – Global Goal: Unite for Our Future -The Concert vuole sensibilizzare tutti, grazie a quell’antica verità secondo cui la musica è capace di unire e cambiare le persone. Questo, insieme ai dati e agli scienziati, darà il giusto risalto anche a medici, scienziati, tecnici di laboratorio e ai numerosi difensori dei diritti umani che stanno lavorando per trovare una cura al virus e per assicurare che sia accessibile a tutti».Tra le star presenti, tra quelle da sempre in prima linea per la lotta dei diritti umani Shakira ha rilasciato dichiarazioni sulla loro partecipazione. «Global Citizen sta chiedendo ai leader mondiali di aiutare a contrastare questa pandemia, investendo fondi in test, terapie e vaccini per tutti e in tutto il mondo –– ed è solo lottando insieme per un sistema sanitario equo e per la fine delle ingiustizie che costruiremo un futuro prospero».è condotto da Dwayne Johnson.Vi hanno aderito tantissimi artisti del mondo dello spettacolo come Chloe x Halle, Christine and the Queens, Coldplay, J Balvin, JÈ anche prevista la presenza di Porowski, Billy Porter, Charlize Theron, Chris Rock,Derrick Johnson, Diane Kruger, Forest Whitaker, Hugh Jackman, Ken Jeong, Kerry Washington, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman, Opal Tometi, Salma Hayek Pinault e molti altri.