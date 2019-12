Gianluca Grignani, arriva "Tu che ne sai di me": «Ho ritrovato la mia libertà artistica»

Giovedì 19 Dicembre 2019, 08:55

Anno nuovo,nuovo. Il 1° gennaio verrà pubblicato “”, che segna il ritorno del cantautore milanese dopo tre anni e che anticipa un album che arriverà nel corso del 2020. Da sempre innamorato del rock, Grignani dopo 25 anni di musica si apre a una: «Ho scritto una marea di brani, 60 sono quelli che mi convincono. Tu che ne sai di me è stato il primo, nato al piano con un procedimento inconsueto per me».Il mondo musicale del singolo resta quello rock anche se atipico, con virate più heavy e dure. Si potrà ascoltare alla mezzanotte del 31 dicembre su. Il singolo lancia una trilogia di dischi, Verde smeraldo 1, Verde smeraldo 2 e 3, un progetto molto legato alla sua infanzia. Grignani dice che con “Tu che ne sai di me” «Riparto completamente. Mi sono guadagnato la libertà artistica, ho uno studio mio e una mia etichetta. Voglio produrre artisti nuovi, possono scrivermi all’email che trovano su Facebook». Arriveranno anche i concerti, «Cinque o sei date in acustico solo io con la chitarra e poi un evento in elettrico», ma niente