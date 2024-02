Gazzelle: «La serata cover a Sanremo? Mi sentivo morire, stavo per mollare. Pensavo solo "non svenire"»

di Cristina Siciliano

Gazzelle ha partecipato con il brano "Tutto qui" alla 74esima edizione del Festival di Sanremo ed è stata per lui un'esperienza incredibile. Sono passati sette anni dalla pubblicazione del suo primo singolo e lui continua a mietere successi, tra cui anche un concerto all'Olimpico di Roma. Le sue sono canzoni semplici, genuine, che trattano di tematiche universali e la sua speranza è che così facendo chi lo ascolta possa trovare in lui un vero amico. Ovviamente per il cantante non è sempre tutto semplice, anzi. Gazzelle infatti ha raccontato che ha avuto molta paura prima di salire sul palco dell'Ariston soprattutto durante la serata cover.

Le parole di Gazzelle

Gazzelle ha raccontato ad Alessandro Cattelan nel dettaglio come ha vissuto la serata cover di Sanremo che lo ha visto sul palco con Fulminacci. «Mancavano quindici minuti all'esibizione ed io non so cosa sia successo - ha raccontato a Stasera c'è Cattelan -.

Il cantante ha aggiunto: «Dopo ho pensato "ok adesso faccio a cambio con Loredana Bertè ma non era così facile. Quindi vado sul palco ma mentre ero lì pensavo solo "non svenire"».

