Franz Di Cioccio (Pfm), la replica alle accuse della figlia Elena: «Ha detto cose che non stanno né in cielo, né in terra»

«Ha detto cose che non stanno né in cielo, né in terra. Forse è per scrivere libri, ma non mi sento di rispondere perché non ho davvero niente da dire e non ho niente da perdonare». Con queste parole Franz Di Cioccio della PFM risponde alle accuse più o meno esplicite e senza sconti della figlia Elena, conduttrice tv e attrice, che di recente ha pubblicato il libro sulla sua storia, Cattivo Sangue (Vallardi editore) in cui ha raccontato di avere l’Hiv e le vicissitudini della sua vita, tra dipendenza, cocaina e abusi, fino alla morte del fratellino di tre anni e al suicidio della madre, la manager Anita Ferrari.

Le parole di papà Di Cioccio

«Elena ha un rapporto conflittuale con se stessa - racconta Di Cioccio - ma non si possono scrivere delle cose così.

«Volevamo essere molto privati nel modo in cui comunicare - dice Cinzia, l'altra figlia di Di Cioccio, presente alla conferenza e intervenendo nella discussione - Non proviamo dispiacere, crediamo siano scelte e ognuno le fa a modo suo. Questa cosa che ci è successa ci ha unito di più, ha portato armonia».

