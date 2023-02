Francesco Facchinetti furioso dopo la rapina al padre: «Non siamo al sicuro nel nostro Paese, è una vergogna»

Francesco Facchinetti è intervenuto sulla triste vicenda che oggi vede protagonista il padre Roby e l'intera famiglia: la rapina subita la scorsa domenica mentre erano nella loro villa di Bergamo. Lo ha fatto attraverso alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram, nelle quali conferma quanto accaduto al vocalist dei Pooh e ai suoi fratelli e non nasconde la sua rabbia nei confronti di una classe politica che definisce di «capre incapaci».

Rapina in casa Facchinetti, lo sfogo di Francesco

Francesco Facchinetti è furioso nelle storie che ha pubblicato sul suo profilo Instagram riguardo alla rapina subita dal padre Roby Facchinetti.«Sono molto triste e amareggiato di come si è trasformato il nostro paese, qualcuno dice 'ma voi avete la villa, per quello entrano a casa vostra', ma non è una condanna aver guadagnato soldi onestamente, mi devo sentire libero e sicuro nel paese dove vivo». «È una vergogna - tuona Facchinetti - che in un paese dove c'è pressione fiscale al 60% noi non ci sentiamo sicuri, complimenti Stato, siete bravissimi, al governo destra e sinistra incapaci di mantenere ordine e controllo, non siete capaci di fare politica ma solo propaganda». «E allora chi può come ho fatto io va ad abitare da un'altra parte, per chi si chiede perché siamo andati a vivere in Svizzera - continua - è perché non voglio crescere i miei figli in un paese dove non possono essere liberi, dove non possono uscire di casa, dove ho paura a farli giocare al parchetto e di lasciare mia moglie a casa da sola. Non voglio più questo, allucinante». «Voi incapaci - conclude Facchinetti rivolgendosi ai politici - avete reso il paese più bello del mondo un paese insicuro dove c'è da avere paura».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 14:32

