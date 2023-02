Roby Facchinetti e la rapina in villa: «Sono stati 35 minuti terribili, i più brutti della nostra vita». Il messaggio social

«Sono stati 35 minuti terribili, i più brutti della nostra vita»: Roby Facchinetti è ancora comprensibilmente scosso dopo la rapina subita nella notte mentre si trovava nella sua villa di Bergamo insieme alla famiglia, ma il tastierista e vocalist dei Pooh ha pubblicato sui social un post per rassicurare e ringraziare i suoi fan.

Roby Facchinetti aggredito e rapinato in villa da 3 banditi con le pistole. La figlia Giulia: «Non è gossip, è una cosa grave»

Roby Facchinetti rapinato, il post sui social

Nel post pubblicato su Facebook Facchinetti scrive: «Cari amici, sono stati 35 minuti terribili, i più brutti della nostra vita. Voglio però tranquillizzarvi. Stiamo tutti bene. Non posso rivelare altro, atteso che sono in corso le indagini, ma vi ringrazio per la vicinanza che mi state dimostrando. Un abbraccio, Roby».

Cosa è successo

Nella notte di domenica Roby Facchinetti è stato rapinato nella sua villa, che si trova nella parte alta di Bergamo. I banditi hanno puntato le armi contro di lui, la moglie Giovanna e il figlio Roberto. Sono fuggiti con soldi, gioielli e altri oggetti di valore. Il commando era composto da tre persone. Avevano guanti e passamontagna. Hanno costretto Facchinetti e i familiari a consegnare gioielli e orologi e ad aprire la cassaforte. I tre si sapevano muovere con una padronanza piuttosto sospetta in una casa che non avrebbero dovuto conoscere. Non risulta siano state forzate porte o finestre. Invece secondo le testimonianze sono andati a colpo sicuro. Per questo chi indaga ipotizza che dietro al colpo ci sia qualcuno che conosce la famiglia. O che abbia frequentato per qualche ragione la villa in passato.

