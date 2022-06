Fedez, prevista pioggia a Milano: il concerto LoveMi si terrà lo stesso? Gli ultimi aggiornamenti

Il concerto Love Mi organizzato in Piazza Duomo a Milano da Fedez e J-Ax per martedì 28 giugno 2022 messo a rischio dalla pioggia sul capoluogo lombardo? Ecco che cosa potrebbe accadere in caso di meteo non favorevole. Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- The Ferragnez 2, si gira prima del concerto di Milano? Quel dettaglio notato durante le prove con Fedez, Leone e Vittoria

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Giugno 2022, 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA