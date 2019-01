Dopo 400 metri di testa-coda su un viadotto non è neanche conciata così male

ieri èin autostrada: la sua auto è finita in testacoda su un viadotto in Liguria, vicino Savona. Ruggeri ha postato sui suoi profiili social la foto dell’auto incidentata: «», ha scritto., per cui la notizia che Enrico è rimasto illeso è stata un sospiro di sollievo.Su Instagram, a tranquillizzare tutti ci aveva pensato un altro cantante, amico di Enrico Ruggeri: «Ho appena sentito Enrico e mi ha detto che fortunatamente stanno tutti bene», ha scritto infattiin un commento. Ruggeri, che quando ha avuto l'incidente stava andando a Sanremo,: il venerdì sera, insieme a Roy Paci, affiancherà infatti i Negrita cantando il loro pezzo I ragazzi stanno bene.Negli hashtag sul suo post sui social Ruggeri ha inserito anche #miracle, #survivor (sopravvissuto) e (giustamente) #culo. Pare che insieme a lui ci fossero anche due passeggere, Stefania e Valentina, sedute sui sedili posteriori, anche loro fortunatamente uscite senza danni dal testa-coda. Fortunatamente non è accaduto nulla di grave e Ruggeri poco dopo era già con i Negrita e Paci a provare in vista del Festival.