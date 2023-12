Emma Marrone, il messaggio emozionante per i fan: «Mi state riempiendo i buchi che ho nel cuore»

di Cristina Siciliano

Emma Marrone a solo un mese dal suo nuovo album, Souvenir, e dopo un lutto grande, ossia la scomparsa del papà, è tornata sui palchi per fare quello che le riesce meglio: la musica. La cantante ha scelto di concentrarsi esclusivamente sulla musica che sta portando in concerto in giro per l'Italia nel corso di una stagione invernale che la vedrà percorrere lo stivale in lungo e in largo. E prpprio nelle ultime ore, Emma Marrone, dopo la tappa a Torino, ha voluto lasciare un messaggio di ringraziamento ai suoi fan attraverso le sue Instagram stories.

Emma Marrone su Instagram

«Sto vivendo momenti memorabili a questo tour ma soprattutto grazie a tutti voi - ha scritto Emma Marrone nelle sue Instagram stories -. Sono davvero commossa per il vostro amore. Mi state riempiendo i buchi che ho nel cuore. Mi state aiutando a trovare la forza e il coraggio per esistere. Vi amo infinitamente. Ci abbracciamo presto».

Il tour

Emma Marrone ha scelto di presentare le sue canzoni al suo pubblico nei club, nei luoghi intimi che la permettono di fare dei concerti più a contatto con le persone.

Non a caso il titolo che ha dato al tour è Souvenir in da club.

