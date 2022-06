Elton John avvistato in sedia a rotelle: fan in ansia per il cantante. Ecco come sta

Elton John è impegnato in quella che a tutti gli effetti dovrebbe essere l'ultima tournée della sua carriera e la fatica comincia a farsi sentire. Dopo la tappa in Germania il cantante è stato infatti avvistato in sedia a rotelle all'aeroporto di Lipsia e l'immagine ha subito fatto il giro del web.

Elton John avvistato in sedia a rotelle: come sta il cantante

L'artista, 75 anni, canterà domani insieme ai Queen e a Diana Ross per il concerto del Giubileo di Platino di Sua Maestà, ma le ultime immagini hanno suscitato la preoccupazione dei fan. Il cantante di Rocketman ha deciso allora di pubblicare un post sui social per parlare delle sue condizioni di salute e tranquillizzare il pubblico.

«Do il 100% ogni sera e non voglio mai deludere, soprattutto dopo che tutti hanno aspettato così a lungo per tornare a vedere gli spettacoli. Il vostro riscontro ad ogni spettacolo è stato fenomenale e lo amo ogni minuto» scrive Elton John.

«Dopo un altro entusiasmante spettacolo di 2,5 ore, siamo arrivati all'aeroporto di Lipsia poco prima del coprifuoco, per scoprire che parte dell'aeroporto era chiuso. È stata una passeggiata estremamente lunga per raggiungere l'aereo, quindi il mio team mi ha gentilmente fatto sedere su una sedia a rotelle in modo da poter riposare l'anca dopo aver fatto lo spettacolo. Questo è tutto gente». «La vera storia è che sono in ottima salute, amo i miei spettacoli e suono e canto al meglio» conclude la star, prima di dare appuntamento ai fan per questo fine settimana a Milano.

