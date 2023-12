Elodie ritornerà sul set? «Mi prendo una pausa, magari leggo qualche sceneggiatura di film»

di Dajana Mrruku

Elodie scende dal palcoscenico e si siede sul divano per riposarsi un po' e leggere magari una sceneggiatura di qualche film. Dopo 8 date sold out nei forum di tutta Italia, la reginetta del pop italiano ha deciso di prendersi una pausa. Elodie ha lasciato senza parole i fan accorsi a vederla dal vivo, con uno show pieno di emozioni, il dolore durante «Vertigine» e l'euforia durante «Bagno a mezzanotte», un'esperienza che racchiude i suoi anni da cantante. Uscita da Amici - dove arrivò seconda dietro Big Boy, la cantante ha saputo prendere in mano la situazione e rinascere, sotto nuove vesti, più sexy e coraggiose che mai.

«Mi piace dare fastidio senza far rumore», ha detto da Fazio a "Che tempo che fa" ed Elodie, anche questa volta, da fastidio, scegliendo di non avere un'unica etichetta perché lei non è solo cantante, ma può essere anche attrice.

Ma cosa è emerso nel suo ultimo post su Instagram?

Elodie torna sul set cinematografico?

«Ho avuto bisogno di 24 ore per mettere in ordine i pensieri. Sapete anche che non sono di grandi parole, ma oggi sento di dover dire un po’ di cose. Sabato si è chiuso il mio primo tour, il valore che ha avuto per me è inestimabile e non si tratta solo di carriera, ma di consapevolezze. Grazie a questi concerti, a tutte le persone che mi hanno affiancato per concepirli e per metterli in scena io oggi so che posso farcela. Fino all’anno scorso non ne ero così certa, i live erano un territorio per me inesplorato, come al solito non mi sentivo all’altezza, ma la vostra energia mi ha letteralmente spinto su quei palchi. Avevo detto che avrei voluto stancarvi, spero di esserci riuscita.

Da maggio ad oggi ho capito cosa posso dare.

I suoi fan sono qui ad aspettarla, qualsiasi progetto sia, dalla musica al cinema.

