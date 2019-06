Ed Sheeran, proposta di matrimonio "perfect" al concerto di Roma Video

di Ida Di Grazia

Lunedì 17 Giugno 2019, 16:40

Grande emozione domenica sera aSulle note diun giovane ragazzo di Scafati, in provincia di Salerno, ha fatto. Nicola emozionatissimo in ginocchio sulle gradinate dello stadio ha aperto la scatolina e Anna è scoppiata in lacrime. Per condividere la gioia sia Nicola che i loro amici presentidel momento magico.Si chiamanorispettivamente di 30 e 34 anni, sono di Scafati e stanno insieme da poco più di un anno, e ieri hanno vissuto una giornata più che indimenticabile, anzi una serata "Perfect".Insieme ai loro amici sono andati a vedere doomenica sera a Roma il concerto di Ed Sheeran allo stadio Olimpico. La pop star britannica, che ha venduto più di cento milioni di dischi in tutto il mondo, è salita sul palco, solo con la sua chitarra e ha conquistato il cuore della Capitale. In sessantamila all'Ompico hanno applaudito al talento e si sono emozionati con le sue ballad, ma c'è chi ha cambiato la sua vita proprio ieri note.“Now I know I have met an angel in person, And she looks perfect, I don’t deserve this,You look perfect tonight” (Ora lo so che ho incontrato un angelo in persona, lei è perfetta, io non mi merito questo. Questa sera sei perfetta). Sulle note di "Perfect" - il singolo più venduto al mondo nel 2018 - NAnna è incredula dice sì e scoppia in un pianto di gioia, lo Stadio è con lei, applaudono tutti, gli amici riprendono con i telefonini il momento magico, Anna mostra orgogliosa l'anello.Una gioia enorme che hanno voluto condividere anche con noi di Leggo grazie ai video che abbiamo ricevuto. In bocca al lupo per la vostra nuova vita che sia sempre "Perfect".