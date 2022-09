Dua Lipa e Trevor Noah, scoppia l'amore? «A cena a lume di candela». Impazzano i rumors

E' scoppiata la scintilla fra Dua Lipa e Trevor Noah? Impazza il gossip dopo che la cantante e lo showman sono stati beccati a cena insieme a lume di candela a New York. Dolci effusioni e sguardi complici: tutto fa pensare ad un amore agli albori, seppure non ci sia stata nessuna conferma da parte dei diretti interessati. Secondo quanto riporta il Daily Mail, i due avrebbero un flirt già da qualche tempo.

Alla fine del 2021, la pop star aveva lasciato il suo fidanzato Anwar Hadid, mentre Trevor Noah sembra abbia messo la parola fine alla sua storia con Minka Kelly prima dell'estate. La presunta neo coppia è stata beccata in un ristorante dell'East Village e uscendo dal locale non si sono nascosti nell'abbracciarsi e baciarsi con tenerezza.

L'INIZIO

Il flirt sarebbe iniziato dopo che la cantante londinese si è presentata ai Grammy, il cui presentatore era proprio lo showman 38enne che, anche in quella occasione, ha elogiato la sua ospite. Sembra quindi che la loro frequentazione sia diventata costante nel tempo.

GLI EX

L'ultima storia d'amore di Dua Lipa risale al 2021, quando si è definitivamente conclusa la sua storia con il modello Anwar Hadid, fratello minore di Gigi e Bella, con il quale la cantante aveva iniziato a frequentarsi nel 2019. Hanno anche trascorso la quarantena insieme all'inizio della pandemia, è terminato il lockdown, la loro relazione ha iniziato a scemare, e si sono lasciati in più occasioni, per poi chiudere definitivamente la loro storia alla fine del 2021. Anche Trevor Noah è ufficialmente single da maggio di quest'anno, dopo una storia con la modella Minka Kelly, con la quale ha trascorso anche gran parte dei mesi del lockdown.

