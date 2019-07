Arriva Dolcevita: il nuovo singolo di Renzo Rubino online su tutte le piattaforme digitali

Martedì 30 Luglio 2019, 20:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dolcevita è il titolo del nuovo singolo dionline su tutte le piattaforme digitali dal 30 luglioSi tratta di una canzone con diverse chiavi di lettura, dal ritmo scanzonato e battente del tamburello alle “aperture” melodiche nei ritornelli, tipica dei canti del sud.Dolcevita racconta le contraddizioni del vivere in una terra meravigliosa come la Puglia, bellissima e dannata: gli angoli curvi e bianchi delle cittadine, la dolce quotidianità opposta alle difficoltà nel sopravvivere, soprattutto a causa del lavoro, necessario come in qualsiasi altra parte del paese, ma che in provincia può assumere le sembianze di una condanna.dunque torna e lo fa con un nuovo singolo,e con un progetto un po’ folle,, ovvero un viaggio in mare che lo porterà dasu un gozzo, per raccontare il mare, i suoi problemi e le sue bellezze con ospiti, interviste e due concerti.Il tour, che partirà il prossimo 2 agosto a Polignano a Mare, inaugurerà il “viaggio” nella costa Adriatica.Dopo il concerto Rubino salperà in direzione, luogo in cui sabato 10 Agosto ci sarà il secondo concerto.Lo scopo è quello di arrivare al porto di, piccolo gioiello del nostro mare Adriatico, dove il 14 Agosto l’artista lascerà il suo gozzo e salirà sul veliero, simbolo diPorto che negli anni passati ha trasportato sulle coste pugliesi, profughi provenienti da terre lontane.Su di esso, nella notte di ferragosto e fino all’alba, si terrà il concerto dedicato al mare, ma questa volta si aggiungeranno tanti ospiti speciali comeLa conclusione è prevista sul celebre "lungomare" dicon il Gozzo Tramari, per concludere il suo viaggio e omaggiare il mare per l’ultima volta con la sua musica.