Vito Terribile, un omaggio musicale ad Alda Merini: così "Sentire" diventa poesia in note

Martedì 30 Luglio 2019, 14:27

A pochi giorni dall’uscita della colonna sonora realizzata per il progetto Circo Maximo Experience, il Compositore Vito Terribile torna sulla scena musicale presentando il suo personale omaggio alla Poetessa del Novecento Alda Merini. Il titolo del progetto musicale, Sentire Alda, rivela una straordinaria dimensione della creazione artistica: il dialogo segreto tra anime sensibili. Così, leggendo la poesia “Sentire” dell’immensa Alda Merini, Vito Terribile ha proprio “sentito” intensamente, attraverso le sue poche ma potenti parole, la profonda natura umana ed artistica della grandissima scrittrice. E ha spontaneamente poggiato le mani sul suo pianoforte per trasfondere nel linguaggio musicale quelle preziosissime vibrazioni, componendo su questi versi, con profondo rispetto e rara sensibilità artistica, il meraviglioso brano che oggi presenta al grande pubblico.Sentire Alda è una canzone di forte intensità, figlia di una scintilla creativa e matrice di magnifiche emozioni in chi la ascolta. Un riuscitissimo esempio di fusione artistica, che supera i limiti del tempo e dello spazio per sintonizzarsi su un “sentire” che connette a latitudini senza confini.Il disco Sentire Alda, Musica e Voce Vito Terribile, è prodotto da Mariella Restuccia - Musitalia s.r.l. e sarà disponibile sulle piattaforme digitali dal 20 luglio 2019.