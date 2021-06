Stefano D'Orazio, il dolore di Dodi Battaglia da Francesca Fialdini: «Non gliel'ho mai detto...». Oggi, nell'ultima puntata di Da noi... a ruota libera, il chitarrista dei Pooh si è raccontato a 360 gradi e ha parlato anche della scomparsa improvvisa del batterista Stefano D'Orazio, lo scorso 6 novembre a causa del Covid.

Ecco le parole commosse di Dodi Battaglia: «È andato via in una maniera impensata. In quei giorni anche altri personaggi famosi si ammalavano, ma dopo 15 giorni uscivano dall'ospedale. Quando è venuto a mancare, io sono rimasto spiazzato. Gli ho dedicato il brano Una storia al presente, perché lui è la storia ma è presente. Ero in macchina, al ritorno dal funerale, ho visto quanta gente c'era. Nella canzone gli ho voluto raccontare quello che non ero mai riuscito a dirgli. Certe cose nelle canzoni si alleggeriscono. Gli uomini si vergognano a dire certe cose...».

Nell'ottobre 2020, Stefano D'Orazio ha contratto il Covid e, dopo una settimana di ricovero presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma, è morto la sera del 6 novembre 2020, all'età di 72 anni. L'annuncio della sua scomparsa è stato dato poche ore dopo da Roby Facchinetti sui social, Il 9 novembre si è svolto il corteo funebre dal Campidoglio fino alla Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota come la Chiesa degli artisti a Piazza del Popolo, dove si sono celebrate le esequie.

