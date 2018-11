Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Arrivare al cuore e alla mente dell’ascoltatore è un affare da cantanti, ma nessuno dovrebbe sottovalutare il potere delle proprie corde vocali. Ne ha fatto una missione di vita, vocal coach dei big e autrice con Roberto Re di«Ho cominciato con Ornella Vanoni. Poi Annalisa, Arisa, Malika Ayane, Jovanotti. L’ultima esperienza con Ghali».«Nei tour è importante la resistenza, ma quel tipo di allenamento è diverso - ad esempio - da quello necessario in sala di registrazione o un’esibizione singola come quella di Sanremo».«Gli artisti hanno capito che esiste l’allenatore della voce, e mi sono specializzata anche in questo».«Una banale influenza ha messo a rischio il tour di Jovanotti. Ci siamo incontrati e in due ore lui è tornato pronto a salire sul palco».«Negli anni ho brevettato un metodo che si chiama Vocal Care. Unisce esercizi vocali a una cura a 360° del corpo, il nostro strumento».«Non solo ai cantanti ma anche ai parlanti, e lo stiamo esportando anche all’estero dove gli italiani sono molto ben considerati sul canto».«È la principale forma di comunicazione, se usata al meglio veicola il concetto desiderato con facilità».