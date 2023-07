Coldplay, l'iniziativa green dei braccialetti luminosi: ecco come funzionano

I Coldplay da anni hanno lanciato delle iniziative green durante i loro concerti, tra palchi alimentati a energia cinetica, coriandoli biodegradabili sparati durante le esibizioni e il divieto di uso di plastica usa e getta. In particolare distribuiscono agli spettatori dei loro concerti dei braccialetti luminosi che si illuminano a ritmo con la musica e si spengono alla fine delle esibizioni.

I braccialetti infatti sono realizzati con plastica riciclata e, per evitare l'inquinamento, dovrebbero essere restituiti alla fine di ogni concerto. Per spingere gli spettatori a restituire i braccialetti, i Coldplay hanno lanciato un'iniziativa. Dopo ogni data si calcola il numero percentuale di braccialetti restituiti, in modo tale da stilare una classifica delle varie città ospitanti. Vedremo quanti ne verranno restituiti a Roma nel 2024.

Photo: Shutterstock Music: Korben

Concerto Coldplay Roma 2024, guarda la mappa interattiva Stadio Olimpico

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Luglio 2023, 22:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA