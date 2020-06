"City of Angels", dal successo al Remix con la collaborazione fra 24kGoldn e Nitro

Beppe Convertini e Anna Falchi al via su Rai Uno

Arriva “)” collaborazione internazionale inedita le due star della musica rapIl brano, disponibile in digitale da oggi, martedì 30 giugno, e in radio dal 3 luglio, segna appunto l’incontro fra 24kGoldn, il rapper statunitense che, a soli 19 anni, ha già collezionato milioni di stream a livello globale e Nitro, membro della Machete Crew. “City of Angels” nella sua versione originale ha riscosso un grandissimo successo, con 170 milioni di stream, ha conquistato la Top 20 della Viral Chart globale e la Top 30 della Viral Italia di Spotify e raggiunto la Top 30 dei brani più popolari su TikTok.24kGoldn ha pubblicato lo scorso novembre il suo primo EP “Dropped Outta College”, nel quale sono presenti “City of Angels” e un'altra grande hit,Valentino. Il 6 marzo invece è uscito il nuovo album di Nitro, “GarbAge”, che ha subito conquistato il primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana.Sette mesi prima “Machete Mixtape 4”, album che lo vede tra i suoi protagonisti assoluti, ha battuto ogni record, piazzandosi alla numero uno della classifica FIMI/GfK Italia per ben 8 settimane di fila.