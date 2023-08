Céline Dion e le sue condizioni di salute, parla la sorella Claudette: «Le cure non stanno funzionando»

di Redazione web

Le condizioni di salute di Céline Dion preoccupano ancora i fan, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate dalla sorella della cantante, Claudette.

La sorella avrebbe rivelato ai media canadesi che le varie cure, anche sperimentali, che hanno provato non hanno dato il risultato sperato, «Non riusciamo a trovare nessuna medicina che funzioni, ma è importante avere speranza - ha detto Claudetta al Journal de Montréal- Tuttavia, vuole essere positiva. Ci fidiamo di lei. È disciplinata in tutto ciò che fa nella sua vita. Quando la chiamo ed è impegnata, parlo con mia sorella Linda che vive con lei e mi dice che lavora sodo per cerrcare una cura che possa funzionare».

Ma quale è la malattia che ha colpito la cantante di My heart will go on?

Céline Dion ha voluto interrompere il suo tour anni fa, quando stava riscontrando alcuni spasmi muscolari che l'hanno insospettita. Dopo numerosi controlli, è arrivata la notizia che mai avrebbe pensato di ricevere: sindrome della persona rigida, una rara malattia neurologica che progressivamente blocca chi ne soffre, impedendo al paziente di muoversi e parlare.

La sindrome della persona rigida colpisce un paziente su un milione e ad oggi non ci sono ancora cure, ma solo alcune medicine che possono alleviare il dolore.

