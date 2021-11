Bruno Mars e Anderson.Paak uniti da 40 minuti "feel good"

Una musica feel - good, sull'onda ritmica targata Bruno Mars ed Anderson.Paak. Ovvero il duo dei Silk Sonic. Esce oggi An evening with Silk Sonic, un bel disco di esordio. Ad anticiparlo, il singolo che è «dichiarazione della loro missione», Leave The Door Open - certificato oro che è valso al duo il Best Group ai BET Awards del 2021, più di 1,2 miliardi di stream e oltre 430 milioni di views - Skate e Smokin Out The Window.

Leggi anche > Classic Blasco: Vasco Rossi resta fedele al rock. «Siamo qui», io e la mia musica



Ad affiancare l'uscita, #LetSilkSonicThrive, la campagna social che li ha portati ai GRAMMY® Awards. Un album di circa 40 minuti, con nove brani scritti durante la pandemia. «Ricordi quell'idea che abbiamo avuto nel 2017? Facciamola». Con queste parole Bruno Mars, prima del lockdown chiama Anderson.Paak, dà lo sprint della nuova formazione, e dalla sessione in studio arrivano alla setlist of doom.

Un'idea nata per scherzo al 24K Magic World Tour quando i due si sono lanciati in una street jam session notturna. A dare il nome di Silk Sonic, il bassista Bootsy Collins, leggendario della musica funk che è special guest in An Evening With Silk Sonic. Suoni curati in modo maniacale, che ricreano le ambientazioni anni '60 e '70. Fuck it we ballin, cantano. Benvenuti, Silk Sonic.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 08:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA