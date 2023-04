Bruce Springsteen mania. Per il concerto a Ferrara scatta la corsa al parcheggio: ecco come prenotare

Manca sempre meno al concerto di Bruce Springsteen a Ferrara e in città è già scoppiata l'euforia. Un effetto "Born in the Usa" che da un anno a questa parte sta accompagnando la città e i ferraresi nel conto alla rovescia che separa la città emiliana e i suoi abitanti dal concerto del 18 maggio, quando al parco urbano «Giorgio Bassani» saliranno sul palco Bruce Springsteen e la E-Street Band. E adesso è scattata la corsa per accaparrarsi un parcheggio.

<h2> Caccia al posto auto <h2>

È online il sito per prenotare il parcheggio al concerto di Bruce Springsteen a Ferrara il prossimo 18 maggio. Il Villaggio del Boss allestito al parco Coletta è pronto ad accogliere gli ospiti, anche quelli automuniti e ha messo a disposizione una piattaforma per semplificare la gestione dei posteggi. Non solo, ma da oggi prende il via anche il sito dove monitorare gli aggiornamenti sull’evento. Dopo la notizia che un alloggio dove pernottare può arrivare anche a 4mila euro, adesso scatta la caccia al parcheggio.

Il sito per prenotare

Per riservare il parcheggio è necessario andare sulla piattaforma Park for fun, società di grande esperienza nello sviluppo di software e di sistemi informatici per la gestione di parcheggi, delle soste, autorimesse soprattutto in occasione di grandi eventi. Attualmente sono disponibili in prenotazione le nuove aree sosta previste a servizio del pubblico che raggiunge la città da Nord: il parcheggio presso il centro Diamante, al Barco, con capacità di 641 auto, e un’altra area posta al casello di uscita dell’A13 con capacità di 1812 auto. Seguiranno le comunicazioni relative anche alle altre aree di sosta dedicate a chi raggiunge Ferrara venendo da sud. Sono già attivi anche i parcheggi per le moto, in via del lavoro e quelli per i pullman organizzati (ne sono stimati più di cento) in via Padova. A pieno regime si stimano complessivamente 11mila nuovi posti auto (integrativi rispetto ai parcheggi comunali gestiti da Ferrara Tua). È inoltre già stato predisposto un servizio navetta continuo dalle aree di sosta più periferiche verso la prossimità del luogo del concerto.

Le news sul concerto

Da queste ore è disponibile il nuovo portale internet, dedicato alle informazioni logistiche e di pubblica utilità sul concerto: brucespringsteenferrara.it. Il portale che sarà in costante aggiornamento e lavorazione, anche con notizie su viabilità, traffico, consigli utili. Tra le altre cose, dal sito è possibile accedere alla manifestazione di interesse per la partecipazione al «Ferrara Springsteen village», la prima area di accoglienza per chi arriva in treno (e non solo) localizzata al parco Marco Coletta. Dal sito internet brucespringsteenferrara.it, tra le altre cose, si accede direttamente alla pagina di Trenitalia con le indicazioni sui treni speciali previsti per il concerto e frutto di un accordo con l’organizzatore Barley Arts.

