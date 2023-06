Beyoncé e Jay-Z, all'asta gli oggetti della vecchia casa a Los Angeles: il bidet (in vendita su eBay) ha un prezzo folle

di Redazione Web

La porta di casa o il bidet di Beyoncé e Jay-Z? Adessi si possono comprare. I due hanno messo in vendita alcuni oggetti all'interno della loro vecchia casa di Los Angeles. Nel 2015, i due hanno deciso di lasciare l'abitazione californiana occupata ma non si sono curati di svuotare completamente gli spazi della residenza.

Al compito ha provveduto un architetto di Los Angeles, oggi incaricato di ristrutturazione della casa che non ha perso l'occasione di rivendere quanto rimasto. E quindi: lampadari, porte di legno e un bidet con i rubinetti dorati. Ma andiamo a scoprire quando costa l'oggetto.

Il prezzo del bidet di Beyoncé

Il bidet della casa a Los Angeles di Beyoncé costerebbe 2.400 dollari e si trova all'asta su eBay e chiunque potrebbe appropriarsene. La notizia è stata diffusa da TMZ che ha pubblicato le dichiarazioni del proprietario di Eric's Architectural Salvage, il quale ha raccontato la sua esperienza di ristrutturazione di un'abitazione della città degli angelo dove Queen Bey e suo marito sono stati di passaggio per qualche mese nel 2015.

Migliaia di dollari per un bidet ma anche per porte in legno in raffinato stilefrancese e lampadari, anche questi fotografati e inseriti nel catalogo eBay.

