Beyoncé, «24 milioni per un'ora di concerto privato a Dubai». E la suite dell'hotel da mille e una notte dove ha dormito? Ecco quanto costa

Se siete in preda alla tristezza, probabilmente questo articolo non fa per voi. Il fine settimana trascorso da Beyoncé, infatti, potrebbe farvi cadere in uno stato di depressione dal quale è quasi impossibile riprendersi. Dopo cinque anni di assenza dai palcoscenici la popstar è tornata in grande stile e si è anche fatta pagare decisamente bene. Queen Bey si è esibita in un concerto esclusivo e assolutamente privato a Dubai che le è fruttato ben 24 milioni di dollari.

Cachet da capogiro

Un cachet da capogiro che ha fatto storcere la bocca a più di un suo fan. La popstar, infatti, ha guadagnato la cifra monstre per un'esibizione di poco meno di un'ora che, calcolatrice alla mano, corrispone a più di 330mila dollari al minuto. Tutto per la serata di inaugurazione dell'Atlantis The Royal, il nuovo hotel di lusso a Dubai. Un ingaggio stellare che la proietta al primo posto delle donne più ricche al mondo che sono partite da zero, con un patrimonio netto da 450 milioni di dollari.

Il concerto

Il concerto è stato un trionfo di giochi di colori e musica. Oltre ai tanti fuochi d'artificio a cornice dello spettacolo, erano infatti presenti un'orchestra composta da 48 donne e continui cambi scenografici e di abito per Beyoncé. Anche la figlia della popstar ha preso parte allo show, facendo un'apparizione per cantare insieme alla madre. Un concerto breve ma intenso che è finito con il botto. L'uscita di scena di Queen Bey, infatti, è stata sulle note di «Drunk in Love» mentre tutto intorno a lei prendeva fuoco, tra giochi pirotecnici e fiamme. Ma alla fine dell'esibizione, come tutti, Beyoncé è andata a letto e anche in questa occasione fioccano le polemiche.

La suite da sogno

Secondo quanto riferito dai media, Beyoncé ha dormito nella suite da sogno dell'Atlantis The Royal. Una camera da mille una notte da più di 3mila metri quadrati con un costo di 100mila dollari a notte, chiamata la «Royal Mansion». «È considerata la stanza più costosa e più grande del mondo», ha rivelato l'amministratore delegato dell'hotel. Una vera e propria villa che possiede 18 stanze da letto collegate tra loro.

L'hotel da sogno

Con questa trovata, l'hotel ha deciso di farsi pubblicità da sogno senza badare a spese. La struttura è stata progettata da Kohn Pedersen Fox Associates di New York. Un albergo che già dall'esterno impressiona per la struttura sfalsata, ma a lasciare a bocca aperta è l'interno. Ad accogliere i clienti ci pensa una scintillante statua d'argento che subito fa capire in che struttura ci si trovi. L'hotel ha 43 piani, con 231 appartamenti e 795 camere di cui 102 sono suite. Una struttura sfarzosa tra piscine incantevoli e cortili privati. Bloomberg riferisce che 44 suite hanno piscine a sfioro e il più grande acquario di meduse del mondo.



