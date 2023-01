Beyoncé, il concerto privato a Dubai e il cachet da capogiro: «24 milioni, oltre 330mila euro al minuto»

di Redazione web

Beyoncé si è esibita in un concerto esclusivo e assolutamente privato a Dubai. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il compenso che la popstar mondiale ha ricevuto, ha fatto storcere un po' il naso ai fan. Il cachet della cantante infatti, è stato da capogiro: il totale era di 24 milioni di euro, ovvero 330 mila euro al minuto. Beyoncé si è esibita sulle note dei suoi brani più famosi ma anche sulle ultime tracce pubblicate come "Alien Superstar" ed ha sfoggiato dei look incredibili (come al solito).

Il concerto milionario

Dopo cinque anni di assenza dai palcoscenici Beyoncé è tornata in grande stile e si è anche fatta pagare bene. Queen Bee si è esibita sul palco del teatro dell'hotel di lusso Atlantis The Royal, di proprietà del gruppo Istithmar World di Dubai. La popstar ha guadagnato la bellezza di 24 milioni di euro e i fan più precisi hanno fatto i calcoli: la cantante ha guadagnato 330 mila euro al minuto. Inoltre, chi era presente allo show non ha neanche potuto utilizzare il telefono per fare video o foto.

L'ultimo album di Beyoncé

L'ultimo album di Beyoncé, intitolato RENAISSANCE ha riscosso moltissimo successo con alcuni singoli come "Cuff it" o "Break My Soul" che hanno raccolto milioni di ascolti sulle piattaforme digitali e sui social.

