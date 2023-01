Da Madonna a Elton John, i big della musica internazionale preferiscono Milano a Roma

Roma ha superato Milano nella vendita di biglietti per concerti. Ma i big della musica internazionale snobbano la Capitale. L’ultimo schiaffo arriva da una delle più grandi popstar: Madonna ha annunciato il ritorno in Italia dopo 8 anni ma il suo “The Celebration Tour” farà tappa solo a Milano. Prima è stata annunciata la data del 23 novembre al Mediolanum Forum. E poi, visto il sold out in poche ore, anche un secondo concerto. A Roma? Macché. Sempre a Milano, due giorni dopo. Un uno-due pesante per l’immagine di Roma.

Ma, purtroppo, è solo l’ultimo di una lunga lista che va da Peter Gabriel a The Weeknd. E pensare che la Capitale, con il suo bacino d’utenza, ha una grande fame di musica. L’assessore ai Grandi Eventi del Comune di Roma, Alessandro Onorato, si sta dando un gran da fare. E i dati recenti hanno fatto sì che dopo 11 anni (fonte Assomusica) nella Capitale siano stati venduti più biglietti che a Milano: «Sono stati venduti 2 milioni di biglietti - ha sottolineato in ogni dove Onorato - ben 500mila più che a Milano. Ma con location come Circo Massimo, Stadio Olimpico, Terme di Caracalla, Capannelle - lo ha detto lui - è la normalità che questo avvenga. Oltre 2 milioni di biglietti venduti vuol dire generare economia, generare occupazione, generare turismo».

Sarà. Intanto i big della musica mondiale, a parte qualche eccezione (tra gli altri Maneskin, Depeche Mode, Muse e Bruce Springsteen) continuano a snobbare la Città Eterna. Nel 2022, tra nuovi tour e recupero di date rinviate per la pandemia, hanno scelto Milano e non Roma nomi del calibro di Elton John (4 giugno 2022, ultimo concerto in Italia della sua carriera), Green Day (oltre a Milano hanno scelto di esibirsi al Firenze Rocks) e Alicia Keys. Per non parlare dei Guns N’ Roses e dei grandissimi Rolling Stones, tornati a esibirsi dopo la scomparsa del batterista Charlie Watts. «Il problema - dice in sintesi Diego Nepi, direttore generale di Sport e Salute che gestisce lo Stadio Olimpico - Non è tanto l’estate ma i tour invernali. A Roma manca una realtà come il Forum di Assago».

Forse, oltre a ingraziarsi in ogni modo gli organizzatori dei concerti come un piccolo Comune di provincia, o a strimpellare con Vasco Rossi, bisognerebbe lavorare proprio per trovare o realizzare nuove location, e per accrescere concretamente l’autorevolezza e l’efficienza di Roma. Anche perché il Giubileo e l’Expo alle porte rappresentano un possibile volano senza precedenti che va sfruttato al massimo. Ne vale l’economia, l’occupazione e il turismo di Roma.

