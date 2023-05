Claudio Baglioni, lo show ora è un film: «Invito a Elly Schlein? Anche per una cena serve l'elmetto...»

ROMA - In occasione del suo 72° compleanno Claudio Baglioni entra a pieno titolo anche nelle sale cinematografiche. Il 15, 16 e 17 maggio al cinema c'è "Tutti su! Buon compleanno Claudio", il film evento con lo spettacolo di 22 brani cantati dell'artista più le cinque canzoni finali in un medley al pianoforte. Baglioni ha finora scritto e cantato più di 300 canzoni («ogni volta che per un concerto devo fare la scaletta è un problema», confessa).

Si parte con "Io sono qui", si prosegue con tutti gli altri grandi successi, da "Strada facendo" a "La Vita è adesso", tanto per citare due titoli campioni di vendite. Ma qual è la canzone che le piace di più? «Sono tante a cui sono legato. Ma su tutte, se proprio devo sceglierne una dico: "Fammi andar via", un brano i cui versi ancora mi commuovono». «Il film - sottolinea - non è un evento, semmai è tratto da un evento che sono stati i concerti a Caracalla che hanno visto protagonisti con me 123 musicisti, coristi e performer con la direzione artistica di Giuliano Peparini che ha svolto un lavoro superbo e la regia di Duccio Forzano».





La frecciatina finale su Elly Schlein

Ma non manca la frecciatina finale. «Come festeggerò il compleanno? Non credo che farò una cena a casa mia». Ogni riferimento alla cena con Elly Schlein e altri esponenti del Pd che tante polemiche ha scatenato non è puramente casuale. «Ci tengo a sottolineare - dice Baglioni - che tutte le persone che c'erano a casa mia quella sera erano tutti ospiti nello stesso identico modo: non ho mai fatto classifiche tra un ospite e un altro. Purtroppo questi sono i nostri tempi, anche se uno fa una cena è come se si dovesse mettere un elmetto per entrare in una barricata delle mille guerre che ogni giorno si fanno, stupide e insensate che nutrono di banalità il pubblico. E rendono banali anche certi giornalisti che io apprezzavo. È che quando leggo certe cose comincio a dubitare che anche tutto quello che si scrive del mondo abbia questo stesso dignità e questo stesso valore».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 08:33

