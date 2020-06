Back2Back, il primo live post Covid. E da settembre Radio Rai diventa tv

La musica dal vivo torna in radio dopo il mesto silenzio della quarantena: stasera, alle 21, su Rai Radio2 parte Back2Back Speciale Let's Play, sei eventi in diretta dalla Sala B per sette artisti che non solo riagguantano il microfono ma riconquistano le telecamere (su Rai Play). Da via Asiago a Roma, sede storica della radiofonia pubblica, arriva però un'altra notizia: da settembre Rai Radio2 «il canale dell'intrattenimento e della musica», dice il direttore Paola Marchesini, diventerà visual, sarà cioè radio-tv proprio in simbiosi con Rai Play, e l'azienda ha già tanto investito per questo «salto» tecnologico, garantisce Roberto Sergio, direttore di Rai Radio.

Stasera il via, dunque. Impegnati in due set diversi, Piero Pelù e Bugo; a seguire, ogni venerdì. Francesco Gabbani (26 giugno), Morgan (3 luglio), Ermal Meta (10 luglio), Le Vibrazioni (17 luglio), Irene Grandi (24 luglio). Un cast assemblato (ma senza assembramenti) dal direttore artistico Massimo Bonelli «perché c'era grande voglia di riportare la musica in uno dei suoi habitat naturali, sottolineandone l'aspetto culturale e sociale che non è secondario a quello economico fortemente penalizzato dal lockdown». Niente pubblico in sala, ovviamente. Maestri di cerimonie, Ema Stokholma e Gino Castaldo.

Via web gli artisti hanno un po' raccontato la loro quarantena: Gabbani ha fatto il falegname in casa, Sarcina ormai provetto cuoco appronta manicaretti per la figlia, la Grandi s'è dedicata al rapporto social coi fans, Morgan ha scritto 40 canzoni nuove e gli è nata una bimba, ma l'impressione è che a tutti sia mancato il rapporto diretto con i propri musicisti e col pubblico.

Non trova requie infine la polemica Morgan-Bugo. Alla domanda se non fosse il caso, superato questo periodaccio, di buttarsi alle spalle i dissidi festivalieri. Morgan ha risposto che il siparietto sanremese quasi non lo ricorda, che è ormai lontano dalla sua realtà, consegnato a un vago passato. Stesso quesito per Bugo ma che è successo? dov'è Bugo? Scomparso, non si capisce se volontariamente o per improvvisa caduta della connessione. Come un vecchio ritornello Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 08:57

