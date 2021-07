Si chiama “Amante” ed è il nuovo album di Astol, presentato nel corso di un evento organizzato a La bettolina lounge bar a Roma. Fra i vip presenti anche Luca D’alessio, in arte LDA, (il figlio di Gigi) e l'ex gieffino Giacomo Urtis. E poi tanti altri colleghi artisti e influencers poiché l’ex partecipante di “Amici 17”, ha voluto attorno a sé l’affetto degli amici più intimi per festeggiare il traguardo raggiunto.

Leggi anche > Al Bano canta in una chiesa per un matrimonio, il vescovo va su tutte le furie: «Una grave offesa» Video

Astol, all’anagrafe Pasquale Giannetti, ha collaborato con Luca D’Alessio per “Vediamoci Stasera” e durante la serata evento ha fatto ascoltare in anteprima e in diretta Instagram alcune canzoni ai suoi followers ottenendo un ottimo riscontro. Il disco contiene 10 brani inediti, tra cui “Spettacolare”, scritto di getto dopo una grande delusione. “Avventura” feat. Ruggero, invece, è il singolo che accompagna il disco e sarà invece in rotazione radiofonica da venerdì 16 luglio.

Astol, tra i protagonisti più iconici della scena reggaeton italiana, conta oltre 90 milioni di streams sulle piattaforme digitali, 64 milioni di views sul canale YouTube, 4 milioni di likes e milioni di visualizzazioni sul profilo TikTok con “Amante”(Hokuto Empire under exclusive license to Believe). Al livello sonoro il mondo latino-americano è quello a cui si ispira il disco, delineandosi così come uno dei primi album in Italia dedicati interamente a questo genere.

Scritto tra la fine del 2020, dopo essersi aggiudicato il disco d’oro insieme ad Emma Muscat con “Sangria”, e l’inizio del 2021, il nuovo progetto discografico rappresenta il ritorno di Astol. Già nell’album di debutto, “Astol” (2018), si iniziava a percepire sia un interesse per queste sonorità sia la sua voglia ed esigenza di rappresentarle in Italia. In “Astol” si trovano raccolti tutti i primi brani che l’artista ha pubblicato sul web e che gli hanno permesso di farsi conoscere dal pubblico. Il fil rouge che lega le canzoni è sempre l’amore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Luglio 2021, 19:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA