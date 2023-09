Arisa, dopo il nudo, ha trovato moglie: «Se mi sposassi con lei?». Chi è la cantante di cui si è invaghita

di Redazione web

Arisa cerca marito, ma va bene anche moglie. L'amore non ha confini e lei lo sa bene. La cantante di "La Notte" aveva pubblicato un post dove era nuda, in cui annunciava di essere alla ricerca di un partner. L'annuncio, molto dettagliato, elencava le caratteristiche più importanti per poter esserre presi in considerazione per un papabile matrimonio. Nulla di troppo pretenzioso, «massimo 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio», aveva scritto.

Arisa sembra aver trovato una candidata perfetta che sarebbe pronta al matrimonio. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Arisa trova moglie

Arisa ha pubbblicato una foto su Instagram in cui annucerebbe ai suoi fan di aver trovato moglie! «E se sposassi lei?», dice la cantante, immortalata in uno scatto in cui appare sorridente accanto ad una cantante dal volto noto ai fan di x Factor.

Di chi si tratta?

Lei è Nika Paris, classe 2005, 18 anni compiuti il 20 aprile, e un passato ad X Factor, l'edizione del 2021. La giovane cantante aveva fatto innamorare Mika, con la sua voce e la sua eleganza.

Fiori d'arancio per Nika e Arisa? Aspettiamo le novità dalle cantanti.

