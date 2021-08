Anna Tatangelo esce allo scoperto e sui social ufficializza l'amore con Livio Cori

Anna Tatangelo esce allo scoperto sui social e si mostra per la prima volta insieme al nuovo compagno Livio Cori. Che ci fosse del tenero tra i due è sembrato già chiaro dopo le foto che li hanno paparazzati insieme in barca in atteggiamenti inequivocabili. Ora però hanno deciso di ufficializzare la loro unione con un video nelle instagram stories.

Dai brevi filmati si intuisce la loro intesa e complicità. Recentemente Anna Tatangelo aveva ammesso di essere interessata a qualcuo anche se aveva precisato: «Innamorata è una parola grossa». Nel filmato social si vede la cantante che parla del suo concerto, ma la voce che si sente e che sembra uscire dalla sua bocca è quella del rapper, un gesto molto tenero.

Nessun annuncio strillato, nulla di eclatante ma una semplice scena di vita quotidiana. Proprio a pochi giorni dall'ufficializzazione della gravidanza dell'ex compagno Gigi D'Alessio che sta per diventare padre per la quinta volta.

