Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni del weekend 21-22 agosto

L'oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 21-22 agosto. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Le stelle e i pianeti indicano le opportunità sul lavoro nei sentimenti, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

ARIETE. La luna torna favorevole nel weekend, in questi periodo vorreste essere compresi dagli altri. Nella giornata di sabato evitate di fare scelte azzardate e se potete recuperate la vostra energia.

TORO. Alcuni di voi potrebbero avere dei ripensamenti. La forma fisica migliora. La luna torna favorevole e le proposte che vi vengono fatte non vanno sottovalutate.

GEMELLI. Stanno arrivando le risposte che volete in amore, attenzione a non sottovalutare alcune proposte in arrivo. Domani la luna torna favorevole ma sarà una giornata impegnativa.

CANCRO. Alcuni vivranno piccole difficoltà che dovranno essere superate. Attenzione a compiere passi azzardati, potrebbero esserci delle discussioni nella coppia. Piccoli ritardi sul lavoro.

LEONE. In questo weekend potrebbe esserci qualche disagio, nella giornata di sabato siate cauti in amore. Sono giornate all'insegna del nervosismo.

VERGINE. Luna e Marte sono nel segno. Sul lavoro le cose che fate domani potranno essere importanti per il futuro, questo è un momento molto propizio. Incontri nella giornata di sabato.

BILANCIA. Nel fine settimana farete meglio a evitare i conflitti, dovete recuperare sul lavoro ma dal punto di vista professionale è un periodo promettente. Domani luna e Venere favoriti.

SCORPIONE. Potrete vivere delle problematiche in amore, meglio se nella giornata di sabato vi lasciate scivolare addosso le cose che accadono. Momento buono per portare avanti dei progetti, ma nell'aria c'è agitazione.

SAGITTARIO. Luna favorevole nel weekend, anche se potrete avere qualche fastidio burocratico. Domani torna favorevole anche Venere.

CAPRICORNO. L'influsso dei pianeti è positivo, questo è il momento adatto per poter intraprendere un nuovo percorso professionale. Nella giornata di sabato alcuni potrebbero vivere un conflitto amoroso.

ACQUARIO. La luna torna nel segno e le stelle promettono delle giornate di recupero. Sabato potrete avere dei vantaggi in amore. Bene anche per le collaborazioni.

PESCI. Le stelle sono convincenti nel fine settimana. Sul lavoro cercate di agire al più presto, se avete una richiesta da fare questo è il momento più adatto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Agosto 2021, 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA