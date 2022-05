Angelina Jolie, il prossimo film sarà in Italia: tutte le città dove avverranno le riprese

Angelina Jolie sbarca in Italia. L'attrice girerà il suo prossimo film nel Bel Paese e ha già le idee chiare su dove avverranno le riprese. Dopo un sopralluogo nella penisola lo scorso marzo insieme a una delle figlie, l'ex moglie di Brad Pitt ha deciso che farà base a Martina Franca in Puglia.

Angelina Jolie, il suo prossimo film sarà in Italia: tutte le città dove avverranno le riprese

Nella località pugliese Angelina girerà "Without Blood", trasposizione cinematografica del romanzo di Alessandro Baricco, "Senza Sangue", di cui nel 2017 aveva acquistato i diritti, in attesa di potersi mettere alla prova dietro la macchina da presa. Cinque anni e una pandemia dopo, l'attesa è finalmente finita e insieme alla casa di produzione Fremantle Angelina Jolie ha siglato un accordo di tre anni per le riprese in Italia.

La conferma arriva dall’assessore del Comune del Tarantino Gianfranco Palmisano: «Angelina Jolie girerà a Martina alcune scene del suo film “Without blood” tratto dal romanzo di Alessandro Baricco ‘’Senza Sangue’’. Il nostro splendido centro storico nelle prossime settimane sarà il set del film della star di Hollywood. Non è la prima volta che un film viene girato a Martina ma è la prima volta che la nostra città viene scelta da una produzione cinematografica internazionale molto prestigiosa. Il centro storico andrà sul grande schermo in tutto il mondo con un importante ritorno di immagine ed economico».

A fare da sfondo al nuovo film dell'attrice non ci sarà solo Martina Franca, ma anche Roma e Matera. E chissà che non entreranno a far parte del cast anche alcuni attori nostrani.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Maggio 2022, 22:50

