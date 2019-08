Incendi in Amazzonia, Samuele Bersani attacca Bolsonaro: «Uomo di m...a»

Amazzonia, a rischio il 20% dell'ossigeno sulla Terra. In campo anche Cristiano Ronaldo: «Salviamo il nostro pianeta»

Venerdì 23 Agosto 2019, 22:49

Mentre gliincontinuano a dilagare, il presidente brasilianoè al centro delle critiche. L'ex militare, 64 anni, alla guida deldall'inizio di quest'anno, è infatti accusato di non aver fatto abbastanza per fronteggiare gli incendi da quando la foresta amazzonica ha iniziato a bruciare. Non ci sono solo gli esponenti politici di tutto il mondo a criticare Bolsonaro, ma anche personaggi famosi italiani, tra cuiIl cantante riminese, 48 anni, di fronte alle impressionanti immagini dell'Amazzonia in fiamme ha deciso di sfogarsi sui social. Su Instagram Stories,non ha usato mezzi termini pubblicando una foto di: «Uomo di m...a». L'attuale presidente del Brasile, anche in passato, è stato accusato di essere vicino a industriali locali e multinazionali che puntano a deforestare il 'polmone verde' per generare profitti di diverso genere.