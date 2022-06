Alessandra Amoroso sul palco con Diodato in attesa di San Siro: «Una collaborazione? Ci piacerebbe»

Sono state sufficienti un paio di note per capire quanto le voci di Alessandra Amoroso e Diodato si sposino bene insieme. L’artista salentina ha, infatti, regalato al pubblico del grande evento live ‘Una. Nessuna. Centomila. Il concerto’ una versione inedita di ‘Fai Rumore’ insieme al cantautore tarantino. “Vado molto a istinto, a pelle, di pancia”, afferma Amoroso. “Mi piacerebbe lavorare con lui: sento che le nostri voci sono in sintonia, si appartengono. Invitarlo a San Siro? Non posso dire niente ma spero che avremo occasione di condividere tanto”. “Faccio poche collaborazioni ma non perché sia uno snob ma perché, secondo me, devono avere anche un senso umano, di conoscenza”, aggiunge Diodato. “Non poniamo limiti: più ci frequenteremo e più ci sarà la possibilità di creare qualcosa, insieme e non a tavolino”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Giugno 2022, 14:24

