Alessandra Amoroso compie gli anni, il post di auto auguri: «A me, le mie occhiaie e il mio pigiama»

Lunedì 12 Agosto 2019, 22:02

, cantante nata sotto i riflettori di “Amici”, compie glie spegne 33 candeline. Per l’occasione ha deciso per una volta di dedicarsi un post di auguri dalla sua pagina social, a cui sono seguiti naturalmente quelli dei numerosi amici vip.La cantante, in vacanza col fidanzato Stefano Settepani, ha condiviso uno scatto che la vede sorridente mentre si prepara a brindare a cui segue una divertente didascalia: “...beh allora: tanti auguri a me,al mio entusiasmo,al mio pigiama,alle mie occhiaie e a sto presecchino che mi da la buona notte! Evviva la vita e l’inizio di una #nuovaera! PS:dai,domani metterò una foto decente! Ahahhaha #sorrideresempre #augurisandrina”.Come detto non mancano gli auguri degli amici, fra cui Emma Marrone, Bianca Atzei, Giorgia, Juliana Moreira, Rita dalla Chiesa, i Tiromancino, Salvatore Esposito e il fidanzato Stefano Settepani, che ha aggiunto tre cuori.