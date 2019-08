Fedez e il "rimedio da spiaggia" per i punti neri. Chiara Ferragni si spaventa: «Che paura!»

Lunedì 12 Agosto 2019, 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre si gode le meritate vacanze a Ibiza assieme alla moglie, il figlioe numerosi amici (fra cui lo youtuber Luis Sal),non pensa solo al riposo, ma vulcanico com’è ha anche inventato un metodo per contrastare i fastidiosiDal suo aggiornatissimo profilo Instagram l’ex giudice di XFactor ha condiviso un video che lo vede al mare a Ibiza mentre striscia con la faccia nella sabbia assieme proprio a. La scherzosa esibizione abrasiva di Fedez e dell’amico di avventure, che in poco più di due ore ha superato il milione e mezzo di visualizzazioni su Instagram, è accompagnata dalla didascalia: “Ottimo per eliminare i punti neri”.Numerosi i commenti deie degli amici, ma primo fra tutti spicca quello della moglie, che si è giustamente spaventata di fronte alle prodezze social della dolce metà, aggiungendo un “Che paura!”.