Adele, la cantante pazza per i ristoranti londinesi più costosi: ecco il prezzo di una bottiglia vino

Non bada a spese Adele quando si tratta di ristoranti. La star internazionale, ritornata alla ribalta col suo nuovo album e look, nonostante ora viva a Los Angeles, ha dichiarato di sentirsi britannica nell'anima e nel palato. In particolare, la cantante ha rivelato che ci sono ancora alcuni posti londinesi che ama frequentare. E di certo non tra i più economici.

Come riporta My London, per la cantante al primo posto c'è M&S e Tesco, mentre se si parla di cucina raffinata, Adele rivela che il suo ristorante preferito è il costoso Kai Mayfair.

Kai è un ristorante cinese stellato Michelin che ha vinto riconoscimenti tra cui il miglior ristorante cinese a Londra, secondo la guida dei ristoranti di Harden. È stato anche il ristorante cinese più votato nel Regno Unito due volte dal Sunday Times.

Il ristorante preferito di Adele non è tra i più economici: un manzo Wagyu al pepe nero costa 128 sterline. Un'anatra alla pechinese arrosto in due portate costerà £ 98, il loro Gunma Wagyu a fette sottili costa £ 85 e hanno persino un dessert che prende il nome da una leggenda dello show televisivo americano. E ancora l'Oprah's Contradiction è un dessert da condividere che combina i migliori elementi dei loro quattro budini in un unico piatto, che ti costerà £ 48.

Il loro menù recita: «Oprah una volta disse: Puoi avere tutto. Non puoi avere tutto in una volta».

Ma è solo il cibo ad essere costoso. Una bottiglia di Chateau Petrus del 1990 di Pomerol costa ben 8950 sterline.

Ma Adele è anche fan di un classico posto londinese, un pub in cui si può possono portare i propri amici a quattro zampe: il Walmer Castle a Notting Hill. All'interno del menù c'è una selezione di sushi nel menu, inclusi involtini di maki californiani, sashimi di tonno e nigiri.

Servono anche piatti come le ostriche per i principianti, il Craigellachie Burger e un Lobster Burger per alimentazione. Il Walmer Castle ha anche un debole per gli alcolici, quindi è possibile trovare il whisky Copper Dog servito al bar e incorporato anche nel cibo.

