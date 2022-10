Adele pronta a lasciare la musica: «Voglio laurearmi in letteratura inglese»

A poche ore dal lancio del suo ultimo singolo «I Drink Wine», Adele prende la palla al balzo e durante una sessione di domande e risposte ai fan per la promozione della clip a Los Angeles confessa di voler mettere da parte la musica per un po' per dedicarsi a nuovi progetti.

Adele pronta a lasciare la musica

«Dopo Las Vegas voglio davvero laurearmi in letteratura inglese. Se non ce l'avessi fatta con la musica, penso che sarei sicuramente un'insegnante...» spiega la cantante, sorprendendo il pubblico, abituato ai suoi cambiamenti di idea repentini. Come quando decise di lasciare la Gran Bretagna per trasferirsi negli States con il nuovo fidanzato, Rich Paul, o come quando lo scorso luglio annullò una serie di concerti con solo 24 ore di preavviso.

Per quanto vanti un patrimonio da oltre 150 milioni di sterline, la popstar ha grande rimpianto nella propria vita: quello di non avere mai terminato gli studi. «Sento decisamente di usare la mia passione per l'inglese in quello che faccio. E anche se non fossi riuscita a trovare un lavoro dalla mia laurea, vorrei essere andata all'università, vorrei aver avuto quell'esperienza...». Un gap che è pronta a colmare con l'aiuto di un tutor, che la seguirà privatamente. «Non andrò all'università, la farò online e con un tutor, ma questo è il mio piano per il 2025. È solo per ottenere la qualifica...».

Nessun nuovo album in vista insomma nei prossimi anni, stando a quanto riferisce The Sun. Dopo il tour dei prossimi mesi, si aprirà un nuovo capitolo nella vita della talentuosa Adele.

