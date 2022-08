Adele, prestito record da quasi 38 milioni per finanziare l'acquisto della mega villa di Beverly Hills

Spese pazze per Adele, che lo scorso gennaio ha firmato con la City National Bank un mutuo di 37,7 milioni di dollari per finanziare l'acquisto della sua nuova villa di Beverly Hills, acquistata da Sylvester Stallone alla cifra da capogiro di 58 milioni.

Da Ed Sheeran a JK Rowling, quanto guadagnano le celebrità e quanto pagano in tasse

Adele, prestito reord da 37,7 milioni di dollari per finanziare l'acquisto della mega villa di Beverly Hills

«Il mutuatario ha promesso di pagare questo debito in regolari pagamenti periodici e di pagare il debito per intero entro e non oltre il 1° marzo 2052» si legge nell'atto diffuso da The Post. Un mutuo trentennale che per il momento non par scoaraggiare la cantante 34enne, che grazie al nuovo tour a suon di 1 milione di dollari a data e grazie alla vendita in autunno della sua villa a Las Vegas potrebbe riuscire a estinguere il mutuo prima del tempo. Nel frattempo, a maggio, la 15 volte vincitrice del Grammy Award aveva annunciato in un post su Instagram che il trasferimento nella nuova casa insieme al fidanzato Rich Paul.

La casa da sogno di Adele costruita da Sylvester Stallone

Il precedente proprietario, Sylvester Stallone, 76 anni, acquistò il terreno dove ora sorge la mega villa nel 1994 per 2,35 milioni di dollari, costrendo la tenuta da zero. Situata su 3,5 acri, la residenza in stile Riviera Italiana – che Stallone ha soprannominato «la casa costruita da Rocky» – è immersa nell'esclusiva enclave recintata di North Beverly Park. La casa si articola su oltre 5.500 metri quadri con otto camere da letto con terrazze e 11 bagni. Progettata da Richard Landry, questa villa all'italiana è dotata di una serie di servizi tra cui una sala di proiezione, una palestra, una sala sigari e un bar personalizzato. C'è anche una piscina a sfioro, una spa, un garage per otto auto e uno studio d'arte.

La casa vanta anche viste panoramiche sulla città e sul canyon. Altre caratteristiche includono un foyer a due piani, un ufficio, un soggiorno e sale da pranzo. Completa l'offerta una guest house a due piani con due camere da letto e una cucina completamente attrezzata per gli ospiti.

Questa proprietà è solo una delle tante nella zona che Adele ha acquistato negli ultimi anni. Prima di questa, la popstar britannica aveva investito in altre tre case per un valore di oltre 30 milioni dollari, sempre nella zona di Beverly Hills. Per onorare i propri impegni con la banca, la cantante ha appena aggiunto altri otto nuovi spettacoli ai 24 già in programma. Con i tempi che corrono, meglio essere previdenti.

Mantova, bimbo di due anni per strada da solo: denunciati i genitori https://t.co/uwtfjZ7Pko — Leggo (@leggoit) August 5, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Agosto 2022, 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA