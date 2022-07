Da Ed Sheeran a JK Rowling, quanto guadagnano le celebrità e quanto pagano in tasse

Mentre l'inflazione continua a erodere il potere di acquisto dei cittadini, tanto in Italia quanto nel Regno Unito, esistono celebrità così ricche da arrivare a pagare fino a 20 milioni di tasse all'anno. A detenere da anni il primato in Inghilterra è JK Rowling. Con i proventi derivati dalla celebre saga del maghetto Harry Potter, si stima che l'autrice abbia una ricchezza di circa 850 milioni di sterline.

Da Lewis Hamilton a JK Rowling, chi sono le celebrità che guadagnano così tanti soldi da pagare oltre 20 milioni di sterline all'anno in tasse

La Rowling non è la sola a guadagnare ogni anno cifre a sei zeri. Insieme alla scrittrice, si difendono bene anche il pilota di F1 Lewis Hamilton e il cantante Ed Sheeran, che nel 2021 hanno guadagnato rispettivamente 46 e 21 milioni di sterline. E che dire della cantante Dua Lipa, che vanta una ricchezza di 60 milioni di sterline, aumentata nell'ultimo anno del 67%?

Ma quanto pagano ogni anno di tasse queste celebrità al Her Majesty's Revenue and Customs? Ancora una volta JK Rowling è in cima alla classifica per avere guadagnato circa 50 milioni di sterline nel 2021 e averne versate poco meno di 23,5 milioni al dipartimento per la riscossione delle imposte. Lewis Hamilton è secondo: a fronte dei 46 milioni di sterline incassati, la sua fattura fiscale è stata pari a 24 milioni.

Dopo la scrittrice e il pilota di Formula 1, Dua Lipa occupa il terzo posto con circa 10,7 milioni di sterline, seguita da Ed Sheeran (9,9 milioni di sterline) ed Adele (9,38 milioni di sterline). A comporre il resto della lista ci sono Marcus Rashford, che ha versato 4,8 milioni in tasse, Cara Delevigne (3,5), Harry Styles (2,7) e Stormzy (1,8). In fondo alla classifica troviamo infine Rita Ora, che nel 2021 si è dovuta accontentare di 2 milioni e ha dovuti versare 928.839 sterline.

