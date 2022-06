Isola 2022, la diretta finale: televoto aperto tra Nick e Mercedesz. Attesa per scoprire chi sarà il vincitore

Isola 2022, la diretta della finale: televoto aperto tra Nick e Mercedesz. Attesa per scoprire chi sarà il vincitore. Ciascuno dei naufraghi sarà, inoltre, protagonista di una sorpresa organizzata ad hoc e che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it.

leggi anche > Isola dei Famosi, stasera la finalissima: si chiude la stagione più lunga e seguita di sempre

In prima serata su Canale 5, appuntamento con la finale de “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Inviato in Honduras: Alvin.

Uno tra Nick Luciani e Mercedesz Henger dovrà abbandona subito la Palapa a un passo dal traguardo. A deciderlo il voto dei telespettatori .

Nel corso della puntata, poi, i finalisti rimasti in gioco – Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Marialaura Devitis, Luca Daffrè - dovranno affrontare una serie di sfide e televoti flash per decretare il vincitore dell’Isola dei famosi che si aggiudicherà il montepremi di 100.000 euro.

Dopo il ritiro di Edoardo Tavassi a causa di un infortunio, il favorito dei bookmaker è Nicolas Vaporidis: la vittoria dell’attore è data a 1,20 dagli analisti di Stanleybet.it, mentre per Olybet.it si sale a 1,30. Ciascuno dei naufraghi sarà, inoltre, protagonista di una sorpresa organizzata ad hoc.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Giugno 2022, 19:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA