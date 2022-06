Isola dei Famosi, quanto guadagna il vincitore? Svelato il montepremi

Il cerchio si stringe e ormai all'Isola dei Famosi 2022 sono rimasti in gara solo Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Nick Luciani. Tra loro cinque, soltanto uno potrà aggiudicarsi la vittoria della sedicesima edizione e, sebbene l'attore di 'Notte prima degli esami' sia dato per favorito dall'inizio del reality, gli equilibri possono ancora cambiare.

Isola dei Famosi 2022, quanto guadagna chi vince

Come l'anno scorso, anche stavolta la vittoria verrà decretata non in studio, ma direttamente dall'Honduras. Ma qual è il montepremi in palio previsto dalla produzione del programma? La ricompensa per l'edizione più lunga in assoluto dovrebbe essere di 100mila euro, la stessa cifra vinta da Awed nel 2021.

Tuttavia non è escluso che, proprio come avvenuto lo scorso anno, anche stavolta il 50% della cifra venga devoluto in beneficenza, mentre la restante parte spetti al primo classificato. A questo punto non resta che attendere la finale di stasera che darà la possibilità a tutti i telespettatori di esprimere le proprie preferenze per portare il proprio beniamino sul podio. È possibile votare tramite l’app ufficiale del programma, sul sito web Mediaset Infinity nella sezione 'Vota', da smart tv con il tasto del telecomando “Freccia su” o via sms, inviando un messaggio di testo con il nome del naufrago al 4770002. Che vinca il migliore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Giugno 2022, 19:37

